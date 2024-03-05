Diyarbakır’dan Erbil’e uçuşlar başlıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu resmen açıkladı

"YILDA 57 MİLYON LİRA TASARRUF"

Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman yolu ile GAP Bölgesi'nde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı, daha ekonomik taşınmasını tesis ettiklerini söyleyerek, proje ile bölgedeki lojistik operasyonların gelişmesine katkı sağlayacakları vurguladı. Uraloğlu, "Yolumuz ile zamandan 33 milyon lira, akaryakıttan 24 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Yolumuzun kalan 12,4 km uzunluğundaki sathi kaplamalı kesiminin sıcak kaplama ihalesini de en kısa zamanda yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Bağlar ilçesinde yapımı devam eden Deprem Konutları'nın bağlantı ve imar yollarında altyapı dahil çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda, 25,9 Km uzunluğunda Diyarbakır-Şanlıurfa yoluna bağlantıyı sağlayacak farklı seviyeli kavşak imal ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Toplamda 9 bin 500 metre yağmur suyu hattı ve 7 bin metre atık su imalatı ile bin 800 metre içme suyu hattı tamamlanmıştır. Mart ayı sonuna kadar 7,3 Km'lik kesimi bitirmeyi hedefliyoruz. Geri kalan kısmı da bu yıl içerisinde bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.