Diyarbakır'dan Erbil'e uçuşlar başlıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu resmen açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin hizmete girmesiyle beraber yıllık 57 milyar lira tasarruf sağlanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu ayrıca, Diyarbakır-Erbil uçuşlarını mart ayı içerisinde başlatmayı planladıklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Diyarbakır'a 57 milyar 652 milyon liralık ulaştırma yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek "Günde 11 bin aracın kullandığı Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu'nu bölünmüş yol haline getirerek GAP Bölgesi'nde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı, daha ekonomik taşınmasını tesis ettik. Yolumuz ile zamandan yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf da sağlayacağız" dedi. Bakan Uraloğlu, Diyarbakır-Erbil arası uçuşları da Mart ayı içerisinde başlatmayı planladıklarını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu açılış töreninde konuştu. Bakanlık olarak, yatırımların yegane hedefinin 85 milyon vatandaşa daha konforlu ve daha güvenli bir yaşam sunabilmek olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu çalışmaların bir başka etkisinin de, Diyarbakır gibi bölgesinde bir merkez olan şehirlerin cazibesini artırmak olduğunu vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 81 şehirde hayata geçirdiğimiz projelerle, Türkiye Yüzyılı'nda ulaşım altyapısını daha da güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Hiç şüphesiz, yük ve yolcu taşımacılığında sağladığı esneklikle Karayolları, en dinamik ulaşım modudur. Türkiye'nin dört bir noktasında; doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, köyü-kasabası ya da büyükşehri fark etmeden projelerimizi aralıksız hayata geçiriyoruz." dedi.
"BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 456 KİLOMETREYE ÇIKTI"
Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin faaliyete geçmesiyle Diyarbakır'ın "Bereketli Hilal" olarak anılan verimli topraklarının, tarımın ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine öncülük ettiğine işaret ederek, "Diyarbakır coğrafi konumuyla da ticaret merkezlerine kolay ulaşılabilmesi, dinamik ve genç nüfusu ve eşsiz tarihsel dokusunun sağladığı turizm potansiyeli ile gelişimini sürdürmektedir. Bu nedenle Diyarbakır'ın ulaşım ağının güçlendirilmesi ülkemiz için çok önemli. 2002 yılından bu yana Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı olarak Diyarbakır'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 652 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 44 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 456 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 2 kilometreden 285 kilometreye çıkardık" diye konuştu. Diyarbakır-Mardin Yolu, Diyarbakır-Şanlıurfa Yolu gibi birçok önemli karayolu projesini de hizmete aldıklarını anlatan Uraloğlu, Diyarbakır'da 9 bin 852 metre uzunluğunda 97 adet köprü inşa ettiklerinin de altını çizdi.
"15 MİLYAR 618 MİLYON LİRALIK 12 PROJE DEVAM EDİYOR"
Bakan Uraloğlu, Diyarbakır'da proje tutarı 15 milyar 618 milyon lira olan 12 ayrı karayolu projesine daha devam ettiklerini belirterek bu projeler arasında yer alan ve bugün açılışını gerçekleştirdikleri Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun iki şehri birbirine bağladığına değinerek, "Bilindiği üzere Diyarbakır'ı Batman'a bağlayan 66 km uzunluğundaki Bismil-Batman güzergahı Bismil ovasından geçiyor. Günlük ortalama 11 bin aracın kullandığı yolumuzda özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde taşıt trafiği önemli ölçüde artmaktadır. Hizmete sunulan bu yolda 3 adet modern dönel kavşak, 3 adet sığınma cepli kavşak, 7 adet hemzemin kavşak, 7 adet altgeçit ve bin 800 metre uzunluğunda 60 adet menfez inşa ettik" dedi.
"YILDA 57 MİLYON LİRA TASARRUF"
Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman yolu ile GAP Bölgesi'nde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı, daha ekonomik taşınmasını tesis ettiklerini söyleyerek, proje ile bölgedeki lojistik operasyonların gelişmesine katkı sağlayacakları vurguladı. Uraloğlu, "Yolumuz ile zamandan 33 milyon lira, akaryakıttan 24 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Yolumuzun kalan 12,4 km uzunluğundaki sathi kaplamalı kesiminin sıcak kaplama ihalesini de en kısa zamanda yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, Bağlar ilçesinde yapımı devam eden Deprem Konutları'nın bağlantı ve imar yollarında altyapı dahil çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda, 25,9 Km uzunluğunda Diyarbakır-Şanlıurfa yoluna bağlantıyı sağlayacak farklı seviyeli kavşak imal ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Toplamda 9 bin 500 metre yağmur suyu hattı ve 7 bin metre atık su imalatı ile bin 800 metre içme suyu hattı tamamlanmıştır. Mart ayı sonuna kadar 7,3 Km'lik kesimi bitirmeyi hedefliyoruz. Geri kalan kısmı da bu yıl içerisinde bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.
"ELAZIĞ-DİYARBAKIR HIZLI TREN ETÜT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"
Diyarbakır'ın havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım modlarında da gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Diyarbakır-Kurtalan arası 100 kilometre, Diyarbakır-Batman arası 40 kilometre, Malatya - Diyarbakır 30 kilometre, Yolçatı-Diyarbakır hattı Gezin-Sallar arası 22 kilometre olmak üzere Diyarbakır'ın tüm demiryolu ağını yenilediklerinin de altını çizdi. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini iltisak hattı yaparak demiryolu ağına dahil ettiklerini de belirten Uraloğlu, Diyarbakır'ı saatte 200 kilometre hızla Elazığ'a bağlayacak Elazığ-Diyarbakır Hızlı Tren projesinin etüt çalışmalarının devam ettiğini de açıkladı. Uraloğlu, "Gelecek projeksiyonunda bu hat Elazığ üzerinden Malatya -Çetinkaya-Sivas hattına bağlantısı sağlanarak ülkemizin doğu – batı kesimindeki demiryolu ağına entegrasyonu sağlanacaktır. Böylece Diyarbakır'ın Ankara ve İstanbul hızlı tren bağlantısı yapılmış olacaktır. 70 km uzunluğa sahip olan Ergani-Leylek-Diyarbakır-Bozdemir kesiminde de mevcut durumda tek hat olan demiryolu hattının çift hatta çıkarılmasına yönelik projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Ergani'deki mevcut istasyona bağlantısı bulunan bu projeyle birlikte Bozdemir-Diyarbakır-Ergani arasındaki konvansiyonel hat kapasitesini büyük oranda artıracağız" diye konuştu.
"DİYARBAKIR - ERBİL UÇUŞLARI BAŞLIYOR"
Bakan Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nı da yenilediklerini ve yılda 5 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye çıkardıklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız yatırımlarla ile 2002 yılında 211 bin olan yolcu trafiğinin 2023 yılında 2 milyonun üzerine çıktı. Hamdolsun Diyarbakır, Sayın Cumhurbaşkanımız liderlinde geçen son 22 yılda çok gelişti ve bambaşka bir şehir oldu. Güneydoğu Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geldi. Bu gelişimde Diyarbakır'a yapılan ulaşım ve iletişim yatırımlarının payı çok büyük. Kimsenin şüphesi olmasın ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonra da Diyarbakır'ın gelişimi, Diyarbakırlıların kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceğiz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarına talibiz. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mehmet Halis Bilden kardeşimizle planladığımız tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Kendisi dün 26 projenin lansmanını yaptı. Bunların başında da DiyarbakırRay geliyor. Onu da birlikte hayata geçireceğiz. Bir de talep ettiğiniz bir Erbil uçuşu var. Biz de onunla ilgili bir çalışma başlattık Onu da bu ey içerisinde Erbim uçuşlarını başlatmayı planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7200 GÜNLE EMEKLİLİK son durum | Meclis'e geldi mi, yürürlüğe girecek mi?
- Kredi kartı kullananlar dikkat! 2-3-4-5-6 taksitle alım bitiyor mu? Yeni limit düzenlemesi kapıda
- MEB ortak sınav takvimi | 2023-2024 Okullarda 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
- Emekli promosyonunda 12.500 TL'lik mart kıyağı: Vakıf, Garanti, Türkiye Finans, Akbank... SSK, Bağ-Kur, 4C'li hedefi 12'den vurdu!
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM | 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır?
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak
- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2023-2024 Açık Lise sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
- Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var? FB'nin yıllara göre karnesi
- ÖGG sınav sonuç ekranı açıldı mı? 2024 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Memura, 4C'liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...
- Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? 4 Mart 2024 Kabine saat kaçta toplanacak? Gündemde hangi konular var?