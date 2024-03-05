Ev sahibi ile kiracılar arasında "ek protokol" krizi! İmza atmadan okuyun: Yargıtay kimi haklı buluyor?

Gayrimenkul sektöründe ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların yeni bir boyutu gün yüzüne çıktı. Hızla yükselen kira bedelleri, eski kiracıların düşük ödemeleri ve fahiş zamlar, taraflar arasında süregelen bir çekişmeye dönüşmüş durumda. Son dönemde ise kira tespit davaları, beş yılını dolduran kiracılar arasında yeni bir anlaşmazlık kaynağı haline geldi.

Ev sahipleri, piyasa rayiç bedeli ile kira bedelinin uyuşmadığını iddia ederek beş yılı dolduran kiracılara karşı 'kira tespit davası' açma hakkına sahipler. Bu durum, kiracıları hem ekonomik olarak zor durumda bırakıyor hem de hukuki mücadelelere sürüklüyor. Dava yolunu seçmek istemeyen taraflar ise uzlaşma sağlayarak 'ek protokol' imzalıyorlar.