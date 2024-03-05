Halkbank’tan 220 bin kadın girişimciye 3 yılda 58,5 milyar liralık finansman! Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreni düzenlendi

"KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK KAPASİTELERİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, kadın girişimcilere yönelik Üreten Kadınlar Değişken Fonu'ndan ve master class eğitim programından bahsederek, şu açıklamalarda bulundu: "Bugün büyük bir umutla görüyoruz ki; hayallerini kararlılıkla inovasyona dönüştüren, tüm riskleri cesaretle aşan ve üreterek hayatın her alanına artı değer katan kadınlarımızla Türkiye'nin en büyük girişimcilik markasına imza attık. Bu çabalarımız küresel ölçekte de dikkat çekmiştir. Son 2 yılda ülkemize ve bankamıza kadın girişimciliği ve cinsiyet eşitliği konularında uluslararası alanda 10 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödül kazandırdık. Halkbank ailesi olarak girişimci olmak isteyen ve hali hazırda girişimci olan kadınların ekosistem içinde dayanışmasını pekiştirmek, girişimcilik beceri ve kapasitelerini nitelikli bir şekilde artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."