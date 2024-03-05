Başkan Erdoğan, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi: Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması"nın ödül törenine yazılı mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Kadınların ülke ekonomisi ve yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayan her türlü çalışmayı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hükümet olarak kadınların siyasette, akademide, kamusal alanda ve iş hayatında mevcudiyetlerinin artmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Kadınların ülke ekonomisi ve yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayan her türlü çalışmayı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Göreve geldikleri 2002'den beri eğitimden adalete, yerel yönetimlerden sosyal hizmetlere; her alanda kadınları güçlendirecek politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, darbe dönemlerinin ürünü kılık kıyafet yasaklarına son vererek özellikle eğitim ve iş hayatında kadınların önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.
Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Kadınların iş gücüne katılım seviyesini yüzde 27'den yüzde 36'ya, istihdamdaki kadın sayısını ise 6 milyondan 10,5 milyona taşıdık. Türkiye Halk Bankası öncülüğünde yürütülen kadın girişimci kredi destek programıyla son 3 yılda 220 bin kadın girişimciye 58,5 milyar lira finansman desteği sağladık. Ayrıca son iki yıl içerisinde mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı vasıtasıyla 57 bine yakın kadının istihdamını gerçekleştirdik. Girişimci kadınları ve kadın kooperatifleri hibelerle destekliyor, kadın istihdam eden işletmelere ilave kredi imkanları sunuyoruz. Çalışan, üreten, yaşamak için olduğu kadar yaşatmak için de emek veren her kadının yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın hayatın her alanını hak ettiği şekilde temsil etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınıyla erkeğiyle 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."
"GÜÇLÜ TÜRKİYE ANCAK GÜÇLÜ KADINLARLA MÜMKÜN"
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da gönderdiği yazılı mesajda, gönlünün ışığını, gözünün nuruna katarak, çevresine ilham veren kadınların sayısının her geçen gün artmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Emine Erdoğan, "Üreten, ürettikçe güçlenirken, ülkemizi ve bölgemizi de güçlendiren kadınlar müreffeh bir geleceğe uzanan yolun taşlarını taşıyorlar. Kadın ruhu, yaşamın hamuruna katıldıkça, kadınların dönüştürücü gücü tarihin akışına yön verdikçe, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz." ifadesini kullandı.
Kadınlara yapılan her yatırımın aslında yarınları inşa edeceğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Güçlü Türkiye'nin ancak güçlü kadınlarla mümkün olduğu gerçeğinden hareketle hayata geçirilecek projesi, ülkemizi ve yeryüzünü güzelleştirecek hayalleri olan Türk kadınlarımızın elinden tutan çalışmalarıyla dünya çapında temayül eden Halkbank'a şükranlarımı sunuyorum."
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