Başkan Erdoğan, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’ne mesaj gönderdi: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz

Göreve geldikleri 2002'den beri eğitimden adalete, yerel yönetimlerden sosyal hizmetlere; her alanda kadınları güçlendirecek politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, darbe dönemlerinin ürünü kılık kıyafet yasaklarına son vererek özellikle eğitim ve iş hayatında kadınların önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne katılım seviyesini yüzde 27'den yüzde 36'ya, istihdamdaki kadın sayısını ise 6 milyondan 10,5 milyona taşıdık. Türkiye Halk Bankası öncülüğünde yürütülen kadın girişimci kredi destek programıyla son 3 yılda 220 bin kadın girişimciye 58,5 milyar lira finansman desteği sağladık. Ayrıca son iki yıl içerisinde mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı vasıtasıyla 57 bine yakın kadının istihdamını gerçekleştirdik. Girişimci kadınları ve kadın kooperatifleri hibelerle destekliyor, kadın istihdam eden işletmelere ilave kredi imkanları sunuyoruz. Çalışan, üreten, yaşamak için olduğu kadar yaşatmak için de emek veren her kadının yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın hayatın her alanını hak ettiği şekilde temsil etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınıyla erkeğiyle 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."