Enflasyon yıl sonunda ne olacak? Marketlerde fırsatçılık nasıl önlenecek? Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Uzman isimler A Haber’de konuyu değerlendirdi

Et ve et ürünlerinde 2 haftada 3 kere zam gelmiş. O da üreticiden markete gelirken ortalama yüzde 70 ve aralık ayı ile ocak ayı arasında ki fiyat değişimi de yüzde 30 olmuş.

Beyaz et ürünlerinde de üreticiden markete gelirken ortalama yüzde 70 ve aralık ayı ile ocak ayı arasında ki fiyat değişimi de yüzde 15 olmuş.

Süt ve süt ürünleri üreticiden markete gelirken ortalama yüzde 70 ve aralık ayı ile ocak ayı arasında ki fiyat değişimi de yüzde 20 olmuş.

Temel ihtiyaç dediğimiz temizlik malzemelerinde de üreticiden markete gelirken ortalama yüzde 100 ve aralık ayı ile ocak ayı arasında ki fiyat değişimi de yüzde 20 olmuş.

Bu enflasyonist ortamda tüketicinin fiyat algısı yok oluyor. Dolayısıyla bu fiyat algısını da yok ettikten sonra etikete istediğinizi koyabilirsiniz.