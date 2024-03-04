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Enflasyon yıl sonunda ne olacak? Marketlerde fırsatçılık nasıl önlenecek? Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Uzman isimler A Haber’de konuyu değerlendirdi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Enflasyon yıl sonunda ne olacak? Marketlerde fırsatçılık nasıl önlenecek? Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Uzman isimler A Haber’de konuyu değerlendirdi

TÜİK tarafından yapılan açıklamada enflasyon, Şubat 2024'te aylık bazda yüzde 4,53 oranında artarken yıllık bazda beklenti yüzde 67,07 olarak duyuruldu. Enflasyonun yanı sıra aynı markaların farklı marketlerdeki fiyatları arasında ki farklarda yüzde 30’u geçtiği görülüyor. Peki bu Ramazan öncesi gıdada zam oyunu mu? Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık 4,53 yıllık bazda yüzde 67,07 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamasında "Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız." dedi. Enflasyonun yanı sıra marketlerde ki fiyat farkları da yüzde 30'u geçmiş durumda. Uzman isimler A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem

Enflasyon fiyatlarda ki artış hızını gösteriyor. Dolayısı ile enflasyon düşüyor dediğimizde fiyatlar düşmüyor, fiyatların artış hızı düşüyor. Enflasyonu sabit gelirli, dar gelirli kişilerin daha çok hissetmesinin sebebi harcamaların çoğunun gıda, sağlık, ulaşım, konut ve eğitim. Bunların da enflasyon sepetinde ki ağırlığı daha çok olduğu için bunu daha çok hissediyorlar.

Sebze ve meyve en çok aldıklarımızdan biri üreticiden markete gelirken ortalama yüzde 250 artıyor yani üretici aslında malını çok ucuza satıyor o kaybediyor sonuçta ürünü satın alırken bizde kaybediyoruz. Aralık ayı ile ocak ayı arasında ki marketlerde ki fiyat değişimi de yüzde 20 veya yüzde 30 olmuş.

Et ve et ürünlerinde 2 haftada 3 kere zam gelmiş. O da üreticiden markete gelirken ortalama yüzde 70 ve aralık ayı ile ocak ayı arasında ki fiyat değişimi de yüzde 30 olmuş.

Beyaz et ürünlerinde de üreticiden markete gelirken ortalama yüzde 70 ve aralık ayı ile ocak ayı arasında ki fiyat değişimi de yüzde 15 olmuş.

Süt ve süt ürünleri üreticiden markete gelirken ortalama yüzde 70 ve aralık ayı ile ocak ayı arasında ki fiyat değişimi de yüzde 20 olmuş.

Temel ihtiyaç dediğimiz temizlik malzemelerinde de üreticiden markete gelirken ortalama yüzde 100 ve aralık ayı ile ocak ayı arasında ki fiyat değişimi de yüzde 20 olmuş.

Bu enflasyonist ortamda tüketicinin fiyat algısı yok oluyor. Dolayısıyla bu fiyat algısını da yok ettikten sonra etikete istediğinizi koyabilirsiniz.

Gaffar Yakınca Gazeteci

Bunun adı gıda vurgunculuğu ve bu ahlaksızlıktır. Çünkü insanları rızkından vuruyorsunuz. Buradan vurgunculuk olamaz enflasyon aylık ortalaması yüzde 5 bu ahlaksızlar nereden bu hesabı yapıyorlar yüzde 40 zam yapıyorlar.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem

Tarımda ise gübre yüzde 5, yem yüzde 4.5, elektrik yıllık olarak yüzde 2.11, mazot yüzde 12, asgari ücret yüzde 49.11, nakliye yüzde 8 artış oldu. Dolayısıyla alım gücü artacak ki alınan zamları görelim ve o zaman büyümeye gidebiliriz.

Gaffar Yakınca Gazeteci

Aynı ürün aynı marka ürünü nasıl bu kadar farklı satabilirler anlaşılmıyor. Burada ambalaj standart, kalite standart fakat bir zeytinyağı bir markette 398 TL diğer markette 329 TL bu fiyatlar arasında 70 TL fark var az bir para değil bu. Bu mal uyguna satılabiliyorsa öbür taraf neden daha pahalıya satıyor belli değil.

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