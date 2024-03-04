İftar pazarı 40 milyara çıktı! En düşük iftar 350 TL’den başlıyor | Hangi ilde iftar menüsü ne kadar?
Ramazan ayına sayılı günler kala oteller ve restoranların iftar menüleri hazırlandı. 2023’te 25 milyar TL olan iftar pazarının bu yıl 40 milyarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Çorba, pide, içecek ve tatlı menüsünden oluşan en düşük iftar kişi başı 350 TL’den başlıyor.
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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 2022'de oteller ve restoranlarda toplam 15 milyar TL'lik iftar pazarının oluştuğunu söyledi.
Bingöl, "Geçen yıl rezervasyonlar düşse de artan fiyatların etkisiyle 25 milyar TL olmuştu. Bu yıl da 40 milyar TL'lik bir pazar öngörüyoruz. Geçen yıla göre iftar menü fiyatları yüzde 100 arttı" dedi. Bu artışın kurumsal şirket rezervasyonlarını olumsuz etkilediğini belirten Bingöl, "Eskiden Ramazan ayına üç hafta kala kurumsal rezervasyonların yüzde 70'i gelirdi. Şimdi bu oran yüzde 15-20'lerde" diye konuştu.
BİREYSEL TALEP CANLI
Bu yıl bireysel taleplerin canlı olacağını belirten Bingöl, "Geçen yıl buruk bir Ramazan ayı geçirdik o nedenle insanlar dışarıda çok iftar yapmak istemedi. Ancak en düşük bütçeye sahip insanlar dahi bu ayda bir gün dışarıda iftar yapmak istiyor. Bu yıl bireysel taleplerin daha canlı olacağını düşünüyoruz. İnsanlar arkadaşlarıyla ya da aileleriyle gelecek. Fiyatlar artsa da bütçelerine göre bir yerlerde iftar yapacaklardır" şeklinde konuştu.
ARKADAŞ VE AİLELERİYLE BİRLİKTE OLACAKLAR
Develi Restoranları Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi, geçen yıl deprem nedeniyle insanların evine kapandığını belirterek, bu yıl kurumsaldan çok bireysel taleplerin canlı olacağını söyledi. Develi, "Gıda enflasyonu nedeniyle fiyatlar yüksek. Kurumsal rezervasyonların yüzde 15'ini aldık. Bireyselde daha büyük bir hareketlilik öngörüyoruz. İnsanlar dışarıda arkadaş ve aileleriyle Ramazanı kutlamak isteyecektir" dedi.
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