İftar pazarı 40 milyara çıktı! En düşük iftar 350 TL’den başlıyor | Hangi ilde iftar menüsü ne kadar?











BİREYSEL TALEP CANLI

Bu yıl bireysel taleplerin canlı olacağını belirten Bingöl, "Geçen yıl buruk bir Ramazan ayı geçirdik o nedenle insanlar dışarıda çok iftar yapmak istemedi. Ancak en düşük bütçeye sahip insanlar dahi bu ayda bir gün dışarıda iftar yapmak istiyor. Bu yıl bireysel taleplerin daha canlı olacağını düşünüyoruz. İnsanlar arkadaşlarıyla ya da aileleriyle gelecek. Fiyatlar artsa da bütçelerine göre bir yerlerde iftar yapacaklardır" şeklinde konuştu.