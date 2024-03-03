Taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? 90 bin işçiye kadro kimleri kapsıyor? 2024 Mart son durum ne?

Taşeron İşçilere Kadro İçin Yol Haritası

Taşeron işçilere kadro verilmesi, iş güvencesinin yanı sıra mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler getiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan bu düzenlemenin detayları, işçiler için büyük bir önem taşıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in belirttiği gibi, taşeron işçiler için yeni bir kadro yolu açılması, daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 90 bin taşeron işçi için büyük bir fırsat sunuyor. Bu süreç, işçilerin hak arayışlarını ve toplumsal adalet taleplerini siyasi gündemde tutarak, maddi ve sosyal iyileştirmelerin yanı sıra, sosyal adaletin bir göstergesi olarak önem kazanıyor.