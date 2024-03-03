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Taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? 90 bin işçiye kadro kimleri kapsıyor? 2024 Mart son durum ne?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2024
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Taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? 90 bin işçiye kadro kimleri kapsıyor? 2024 Mart son durum ne?

1 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde, özellikle belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe görev yapan 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi konusunda büyük bir beklenti içinde olduğu bir dönemdeyiz. Geçmiş yıllarda 1 milyona yakın taşeron işçiye sunulan kadro imkanının ardından, şu anki durum ve gelecekteki olası düzenlemeler, bu işçilerin ve ailelerinin hayatını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Peki taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) değerlendirilmekte olan yeni kanun teklifi, taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği gibi soruların cevaplarını içerecek şekilde tasarlanmış durumda. Taşeron işçiler ve onların aileleri, meclisten gelecek haberleri umutla ve yakından takip ediyor. Kadro imkanıyla birlikte, taşeron işçilerin iş güvencesi artacak, maaş ve sosyal haklarında iyileştirmeler sağlanacak ve böylece onların ve ailelerinin geleceği daha sağlam bir zemin üzerine inşa edilebilecek.

Taşeron İşçilere Kadro İçin Yol Haritası

Taşeron işçilere kadro verilmesi, iş güvencesinin yanı sıra mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler getiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan bu düzenlemenin detayları, işçiler için büyük bir önem taşıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in belirttiği gibi, taşeron işçiler için yeni bir kadro yolu açılması, daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 90 bin taşeron işçi için büyük bir fırsat sunuyor. Bu süreç, işçilerin hak arayışlarını ve toplumsal adalet taleplerini siyasi gündemde tutarak, maddi ve sosyal iyileştirmelerin yanı sıra, sosyal adaletin bir göstergesi olarak önem kazanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlendiğini hatırlattı. Ayrıca, "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu. Bakan Işıkhan aynı zamanda, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personelin kadroya geçirildiğini de belirtti.

Torba Yasada Taşeron İşçilere Kadro Düzenlemesi

Torba yasanın getirdiği kadro düzenlemesi, taşeron işçilere yönelik önemli bir iyileştirme sunuyor. Bu düzenleme, taşeron olarak çalışan ve yıllardır kadro bekleyen 90 bin işçinin haklarının iyileştirilmesine yönelik bir adım olarak görülüyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, taşeron işçilere kadro verilmesi süreci resmen başlamış olacak.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesinin Etkileri

3600 ek gösterge düzenlemesi, kamu çalışanları ve emekliler için önemli bir gelişme. Bu düzenleme ile 5,3 milyon kamu personeli ve hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden belirlenecek. Birinci dereceye yükselen devlet memurları için de bu düzenlemenin uygulanması, maaşlarda ve emeklilik haklarında önemli iyileştirmeler getirecek. Taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge düzenlemesi, çalışma hayatında önemli değişiklikler getiren gelişmeler arasında yer alıyor.

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