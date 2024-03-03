ATM’lerde komisyona dikkat! Bunu yapanın parası cebinde kalıyor... | Kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını ilgilendiriyor

Gelişen teknoloji ile ATM cihazları hemen hemen tüm banka işlemlerini yapacak hale geldi. Üstelik bankalar da küçük işlemler için şubelere değil ATM'lere yönlendiriyor. Ancak bunun bir bedeli de var. Çünkü biz işlemleri yaparken çoğunlukla farkında olmadan; ya da acil ihtiyacımız olduğu için bu paraları ödüyoruz. Oysa bazı küçük tedbirlerle ATM'lerdeki sürpriz masraflardan kurtulabiliriz.