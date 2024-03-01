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3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis’e sunuldu mu, son durum ne?

3600 ek gösterge konusu, birinci derece memurlar arasında uzun süredir merak edilen ve tartışılan bir konu olmuştur. Son günlerde, 3600 ek göstergenin çıkıp çıkmayacağı ve ne zaman çıkabileceği konusu gündeme gelmiştir. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?

3600 ek gösterge düzenlemesi, özellikle birinci sınıf memurlar arasında büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyor. Son günlerde, bu düzenlemenin birinci sınıf memurları kapsayıp kapsamayacağı hususu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere, daha önce çıkan 3600 ek gösterge düzenlemesinden polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi meslek grupları yararlanmıştı. Ancak, birinci sınıf memurların bu düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacakları konusunda net bir bilgi henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle, birinci sınıf memurlar arasında belirsizlik ve beklenti devam etmektedir.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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