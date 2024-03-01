3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?
3600 ek gösterge konusu, birinci derece memurlar arasında uzun süredir merak edilen ve tartışılan bir konu olmuştur. Son günlerde, 3600 ek göstergenin çıkıp çıkmayacağı ve ne zaman çıkabileceği konusu gündeme gelmiştir. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?
3600 ek gösterge düzenlemesi, özellikle birinci sınıf memurlar arasında büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyor. Son günlerde, bu düzenlemenin birinci sınıf memurları kapsayıp kapsamayacağı hususu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere, daha önce çıkan 3600 ek gösterge düzenlemesinden polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi meslek grupları yararlanmıştı. Ancak, birinci sınıf memurların bu düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacakları konusunda net bir bilgi henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle, birinci sınıf memurlar arasında belirsizlik ve beklenti devam etmektedir.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?
- ALES başvuru ekranı 2024 | ÖSYM AİS ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman? 2024 Mart Öğretmen atama ve kontenjanları son durum
- Cuma Hutbesi tam metin PDF indir | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 1 Mart Cuma: "Zararlı Alışkanlıkların Esiri Olmayalım"
- 2024 Muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
- Her gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...
- Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi
- Şengül Kurum kimdir? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum'un eşi Songül Kurum'un hayatı ve kariyeri...
- Elinde parası olana aylık 18.739 TL kazanç! Mevduat faizleri roket gibi fırladı!
- İstanbul'da o ilçeler için saat verildi! Hazırlıklı olun! Arnavutköy, Esenler, Beşiktaş, Bağcılar 1 Mart'tan itibaren...
- EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? Geç başvurular hangi tarihte?
- KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?