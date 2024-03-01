3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis’e sunuldu mu, son durum ne?

3600 ek gösterge düzenlemesi, özellikle birinci sınıf memurlar arasında büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyor. Son günlerde, bu düzenlemenin birinci sınıf memurları kapsayıp kapsamayacağı hususu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere, daha önce çıkan 3600 ek gösterge düzenlemesinden polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi meslek grupları yararlanmıştı. Ancak, birinci sınıf memurların bu düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacakları konusunda net bir bilgi henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle, birinci sınıf memurlar arasında belirsizlik ve beklenti devam etmektedir.