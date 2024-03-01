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SPK'dan yatırım fonlarıyla ilgili değişiklik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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SPK’dan yatırım fonlarıyla ilgili değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonlarıyla ilgili değişikliğe gitti. Buna göre serbest fonlar, portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın fonun KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitler dahilinde yatırım yoluna gidebilecek.

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