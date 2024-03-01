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Çiftçilere 9 milyarlık dev destek! Bugün hesaplara yatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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Çiftçilere 9 milyarlık dev destek! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını bildirdi. Yumaklı, destek tutarının 9 milyar TL olduğunu duyurdu.

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