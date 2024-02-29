Şubat ayında enflasyon ne kadar olacak? Şubat 2024 için enflasyon beklenti anketi sonucu belli oldu

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.