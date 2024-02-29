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Şubat ayında enflasyon ne kadar olacak? Şubat 2024 için enflasyon beklenti anketi sonucu belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Şubat ayında enflasyon ne kadar olacak? Şubat 2024 için enflasyon beklenti anketi sonucu belli oldu

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar başta olmak üzere birçok ödemeyi yakından ilgilendiren enflasyon verileri gelmeye devam ediyor. 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak Şubat 2024 dönemi enflasyon verileri öncesi ilk tahminler geldi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

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