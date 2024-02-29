ABD Merkez Bankası mart faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, hangi tarihte açıklanacak?

Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Son toplantıda politika faizi değiştirilmeden yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. ABD Merkez Bankası'nın 2024 Şubat ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, Fed'in faiz politikasında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını yakından izliyorlar. Faiz kararının yanı sıra, Fed'in ekonomik görünüme ve enflasyon risklerine ilişkin vereceği mesajlar da piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.