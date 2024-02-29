ABD Merkez Bankası mart faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, hangi tarihte açıklanacak?
Piyasalardaki odak noktası, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara yönelmiş durumda. Fed'in politika yapıcılarının bu yıl düzenlenecek toplantılarının takvimi, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından yakından izleniyor. Planlanan 8 toplantı, Fed'in faiz kararları ve ekonomik politikalarına ilişkin önemli ipuçları sağlayacak. Bu toplantıların tarihleri ve içerikleri, piyasalardaki dalgalanmalara ve yatırımcı beklentilerine doğrudan etki edebilir.
Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Son toplantıda politika faizi değiştirilmeden yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. ABD Merkez Bankası'nın 2024 Şubat ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, Fed'in faiz politikasında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını yakından izliyorlar. Faiz kararının yanı sıra, Fed'in ekonomik görünüme ve enflasyon risklerine ilişkin vereceği mesajlar da piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
FED FAİZ KARARI 2024 MART TOPLANTISI NE ZAMAN?
FED faiz kararı toplantısı 19-20 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
FED FAİZ KARARI NE OLUR, DÜŞER Mİ?
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin doların diğer para birimleri karşısında güçlü kalmasına destek verdiğini kaydederek bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.
Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda martta yüzde 87 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin belirsizlikler sürüyor. Buna göre, fiyatlamalar, mayıs toplantısı için yüzde 44 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı, yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan indirileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.
FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2024
📍30 Nisan-1 Mayıs 2024,
📍11-12 Haziran 2024,
📍30-31 Temmuz 2024,
📍17-18 Eylül 2024,
📍6-7 Kasım 2024,
📍17-18 Aralık 2024
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- ABD Merkez Bankası mart faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, hangi tarihte açıklanacak?
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