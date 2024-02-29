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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi.

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