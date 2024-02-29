Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi yüzde günü 9.193,69 puandan tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 145,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,81 ile metal ana sanayi oldu.