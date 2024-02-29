Bakan Şimşek G20 Bakanlar toplantısına katıldı: "Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirdik"

Ayrıca gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk."

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