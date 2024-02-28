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Turgut Altınok: Sahte anketlere inanmayın

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2024
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Turgut Altınok: Sahte anketlere inanmayın

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Sahte anketlere inanmayın. Az önce bir vatandaş durdurdu ve dedi ki ‘Cumhuriyet Halk Partiliyim; ama oyum sana’. Sosyal medya anketlerine bakmayın" dedi.

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