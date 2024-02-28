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ABD'de büyüme verileri beklentinin altında! Piyasalar günlerdir bu veriye kilitlenmişti...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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ABD’de büyüme verileri beklentinin altında! Piyasalar günlerdir bu veriye kilitlenmişti...

Son dakika haberine göre ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.

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