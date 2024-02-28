TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi aracılığıyla açıklanan Şubat ayı enflasyon beklentisi, Türkiye'nin ekonomik gündeminde büyük bir öneme sahip. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin bir önceki ankette yüzde 42,04 iken, bu dönemde yüzde 42,96'ya yükselmesi dikkat çekiyor. Peki TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
2024 Şubat ayı için enflasyon rakamlarının geri sayımı başladı ve bu rakamlar, Merkez Bankası'nın faiz politikalarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Ekonominin bu haftaki en önemli gündem maddesi olan enflasyon oranları, sadece faiz politikalarını değil, aynı zamanda memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarını da etkilemektedir.
2024 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Mart pazar gününe denk geldiği için şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak.
ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00 –20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00 –30,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 -20,99 aralığında, yüzde 46,67'sinin beklentilerinin yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 –30,99 aralığında olduğu gözleniyor.
OCAK AYINDA ENFLASYON NE OLDU?
TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Aylık en fazla artış yüzde 17.68 ile sağlıkta olurken, bunu yüzde 12.17 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.07 ile eğlence ve kültür izledi. Üretici enflasyonu ise ocakta aylık bazda yüzde 4.14, yıllık ise yüzde 44.2 oldu.
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- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
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