TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

2024 Şubat ayı için enflasyon rakamlarının geri sayımı başladı ve bu rakamlar, Merkez Bankası'nın faiz politikalarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Ekonominin bu haftaki en önemli gündem maddesi olan enflasyon oranları, sadece faiz politikalarını değil, aynı zamanda memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarını da etkilemektedir.