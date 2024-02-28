Mazot Gübre Desteği Son Durum | Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı ödemeler ne kadar, kaç TL oldu?

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 24 milyon 877 bin 104 TL,

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 13 milyon 838 bin 744 TL,

Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 11 milyon 770 bin 500 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 413 bin 652 TL.

Toplamda 4 kalemde 50 milyon 900 bin TL ödeme çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarılıyor.