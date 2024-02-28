Bitcoin 60 bin dolar bandını geride bıraktı! Bitcoin neden yükseliyor? İşte Bitcoin fiyatlarında son durum…

Bitcoin hızla yükselmeye devam ediyor. 60 bin dolar seviyesini yeniden geçen Bitcoin, en son 2021 yılında 68.990 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekora imza atmıştı sonrasında düşüşe geçen dijital para 2023 yılının ocak ayında 16 bin dolar bandına kadar gerilemişti. Uzmanlar ve yatırımcılar önümüzdeki süreçte Bitcoin'nin rekor tazeleyip tazelemeyeceği merak edilen konuların başında yerini aldı.