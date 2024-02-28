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Bitcoin 60 bin dolar bandını geride bıraktı! Bitcoin neden yükseliyor? İşte Bitcoin fiyatlarında son durum…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Bitcoin 60 bin dolar bandını geride bıraktı! Bitcoin neden yükseliyor? İşte Bitcoin fiyatlarında son durum…

Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor. 2023 Ocak ayında 16 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden yükselişe geçerek 60 bin dolar bandını geçti. Yatırımcılar ise popüler dijital paranın neden yükseldiğini araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar…

Bitcoin hızla yükselmeye devam ediyor. 60 bin dolar seviyesini yeniden geçen Bitcoin, en son 2021 yılında 68.990 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekora imza atmıştı sonrasında düşüşe geçen dijital para 2023 yılının ocak ayında 16 bin dolar bandına kadar gerilemişti. Uzmanlar ve yatırımcılar önümüzdeki süreçte Bitcoin'nin rekor tazeleyip tazelemeyeceği merak edilen konuların başında yerini aldı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

28 Şubat 2024 saat 16.45 itibari ile Bitcoin 60.244 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde sert yükselişe gecen dijital parada ani hareketlilik devam ediyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Ocak'ta ilk Bitcoin ETF'lerinin işlem görmeye başlaması, Bitcoin'in değerindeki yükselişi destekledi.

11 Ocak'ta ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırım şirketlerinin müşterileri adına Bitcoin'e yatırım yapmasının önünü açan kararı onayladı.

Kararla spot Bitcoin borsasında işlem gören ETF'lerinin emeklilik fonlarından yatırım portföylerine tüm yatırım araçlarında kullanılması mümkün hale geldi.

ETF'ler yatırımcıların çok sayıda varlığa, satın almak zorunda olmadan aynı anda yatırım yapmasını sağlayan portföyler.

Hisseler gibi piyasalarda işlem görürken, değerleri portföylerinin gerçek zamanlı bütünsel performansına göre belirleniyor.

Bazı ETF'lerde Bitcoin halihazırda dolaylı olarak yer alabiliyor, ancak artık spot Bitcoin ETF ile kripto para doğrudan, spot piyasadan, anlık fiyatı üzerinden gün boyunca alınabilecek.

Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ETF'lerine net 5,6 milyar dolar giriş yaşandığı aktarılıyor.

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