Katil İsrail'in sponsorlarından "zarar ediyoruz" itirafı! Dünyanın boykot tepkisi etkisini gösterdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye devam ederken, yaşanan gelişmeler söz konusu şirketlerin bilançolarına da olumsuz yansımaya başladı. Starbucks ve McDonald's'ın finansal sonuçlarının piyasa beklentilerini karşılayamamasının ardından benzer bir tablo Domino's Pizza'da da ortaya çıktı. Şirketin geliri 1,42 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Domino's Pizza, geçen yılın son çeyreği ile 2023'e dair bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin küresel perakende satışları, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4,9 yükseldi. Şirketin geliri de aynı dönemde yüzde 0,8 artışla 1,4 milyar dolara çıkmasına rağmen 1,42 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Domino's'un aynı mağaza satışları ise dördüncü çeyrekte ABD'de yüzde 2,8, uluslararası mağazalarda yüzde 0,1 arttı.
Piyasa beklentileri, şirketin uluslararası aynı mağaza satış büyümesinin yüzde 3,2 olması yönündeydi.
Şirketin uluslararası aynı mağaza satışları, bir önceki çeyrekte yüzde 3,3 ve 2022'nin aynı çeyreğinde yüzde 2,6 artış göstermişti.
Domino's Mali İşler Direktörü (CFO) Sandeep Reddy, şirketin dördüncü çeyrek finansal sonuçlarına dair düzenlenen yatırımcı konferansında, uluslararası aynı mağaza satışlarındaki yavaşlamanın temel nedeninin; Avrupa'daki baskılar ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler olduğunu söyledi.
Reddy, Orta Doğu'nun şirketin karında yüzde 3'ten daha küçük bir oranla nispeten daha düşük bir kısmı temsil ettiğini kaydetti.
PROTESTO VE BOYKOTLAR, ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARINA YANSIYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.
ABD'li restoran zincirlerinden McDonald's, Pizza Hut, KFC, Domino's, kahve zinciri Starbucks ile Avrupa merkezli şirketler Unilever ve Nestle, protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.
Orta Doğu'daki çatışmalar, bu şirketlerin bilançolarına yansımaya başlarken, Starbucks ve McDonald's'ın finansal sonuçları piyasa beklentilerini karşılayamamıştı.
McDonald's'ın geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunda, Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği belirtilirken, Starbucks yöneticileri Gazze'deki savaşın bölgedeki mağazalarında müşteri trafiği ve satışlar üzerinde önemli etkisi olduğunu aktarmıştı.
KFC, Pizza Hut ve Taco Bell restoranlarının sahibi Yum! Brands'in geliri de geçen yılın son çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında kalmıştı. KFC'nin satışları, bu dönemde Orta Doğu'da yüzde 5 azalırken, Pizza Hut'ın satışları yüzde 3 düşmüştü.
Nestle Üst Yöneticisi (CEO) Mark Schneider de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Orta Doğu'daki tüketicilerde Batılı markalara yönelik "tereddüt" gördüklerini ifade etmişti.
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