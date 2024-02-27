Katil İsrail'in sponsorlarından "zarar ediyoruz" itirafı! Dünyanın boykot tepkisi etkisini gösterdi

Domino's Pizza, geçen yılın son çeyreği ile 2023'e dair bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin küresel perakende satışları, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4,9 yükseldi. Şirketin geliri de aynı dönemde yüzde 0,8 artışla 1,4 milyar dolara çıkmasına rağmen 1,42 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.