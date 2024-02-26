Türkiye’nin yıldızı Türksat 6A ile parlayacak! Nisan’da ABD’ye Haziran’da uzaya gidecek

TÜM TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Türk mühendisliğinin uzay sanayinde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir yeri bulunan 6A, "Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli", "Mühendislik Modeli" ve "Uçuş Modeli" olmak üzere bu başlık altında toplanan testlerden geçti. İlk olarak sistem seviyesi, fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi ve akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri tamamlanan 6A, en son anten ve güneş panellerinin açılma testleri, fırlatıcı uyum ve piro testleri, son hizalama testleri, kompakt alan anten testi sonrası güneş panelleri entegrasyonu ve kütle özellikleri ölçüm testlerinden de başarıyla geçerek teslime hazır hale getirildi.