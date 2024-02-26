Türkiye’nin yıldızı Türksat 6A ile parlayacak! Nisan'da ABD'ye Haziran'da uzaya gidecek
Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ile uzaya ilk insanlı görevini gerçekleştiren Türkiye, şimdi de yerli ve milli imkanlarla ürettiği ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A’yı uzaya göndermeye hazırlanıyor. TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) yapımı tamamlanan ve tüm testlerden başarıyla geçen Türksat 6A’nın yerde teslim töreninin Mart’ın ilk haftasında yapılmasının planlandığı öğrenildi.
Türkiye'nin Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Aralık 2014'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK ve Türksat arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanan 6A, 10 yıllık çalışmanın ardından tamamlandı.
NİSAN'DA ABD'YE, HAZİRAN'DA UZAYA GİDECEK
Yerli ve milli imkanlarla yapımı tamamlanan ve tüm testlerden başarıyla geçen Türksat 6A'nın mart ayının başında USET'te yer teslim töreninin yapılması planlanıyor.
Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenin ardından Türksat 6A, nisan ayında uzaya fırlatılmak üzere ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderilecek. 6A uydusu haziran ayında ise buradan Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek.
TÜRK UYDULARI DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 91'İNE ERİŞEBİLİR OLACAK
Yakıt dahil 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak olan uydu, 42 derece doğu boylamında 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer sabit yörüngeye yerleştirilecek. 6A Uydusu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet verecek.
6A ile birlikte dünya nüfusunun yüzde 91'ine Türk uyduları aracılığıyla erişim imkanı sağlanacak. 7,5 kilovat güce sahip olacak Türksat 6A, 20 aktarıcıya sahip olacak. Ku Bantta hizmet verecek olan uydunun uçuş bilgisayarı, güç dağıtım birimi, elektrikli itki motoru, yakıt tankı, güç işleme ve kontrol birimi gibi kritik bileşenlerinin tamamı yerli imkanlarla üretildi.
TÜRKİYE'NİN AKTİF UYDU SAYISI 10'A ÇIKIYOR
Gökyüzünde 15 yıl kalacak Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla birlikte Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Türkiye'nin halen 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve RASAT) ve metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE ile uzayda 9 uydusu bulunuyor. Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesi ile birlikte aktif uydu sayısı 10'a çıkacak. Türkiye ayrıca 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki 10 ülkeden de biri olacak.
TÜM TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ
Türk mühendisliğinin uzay sanayinde geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir yeri bulunan 6A, "Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli", "Mühendislik Modeli" ve "Uçuş Modeli" olmak üzere bu başlık altında toplanan testlerden geçti. İlk olarak sistem seviyesi, fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi ve akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri tamamlanan 6A, en son anten ve güneş panellerinin açılma testleri, fırlatıcı uyum ve piro testleri, son hizalama testleri, kompakt alan anten testi sonrası güneş panelleri entegrasyonu ve kütle özellikleri ölçüm testlerinden de başarıyla geçerek teslime hazır hale getirildi.
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