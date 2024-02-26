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Ticaret Bakanlığı affetmedi! Tüketicileri aldatanlara ceza yağdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
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Ticaret Bakanlığı affetmedi! Tüketicileri aldatanlara ceza yağdı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu ayki toplantısında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 24 milyon 16 bin 573 liralık para cezası uyguladı.

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