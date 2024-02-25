Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası açıklanıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan 5 yıllık eylem planı, yarın (26 Şubat Pazartesi) Bakan İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
Bakanlık, tarımsal üretimde belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Hayvancılık sektörü de hem üretici hem de tüketici yönüyle ele alınıyor.
Bu kapsamda, hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak yeni bir yol haritası hazırlandı. Yol haritasında, hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni tedbirler ve Islah Eylem Planı konularında yenilikler ilan edilecek. Ayrıca, anaç hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da duyurulacak.
Üreticiyi koruyacak ve tüketiciyi kollayacak bir yol haritası hazırlanması amacıyla yürütülen çalışmalarla kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir sektör hedeflendi.
SON 21 YILDA 312 MİLYAR LİRA DESTEK
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla 2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık yeni hayvancılık programını kamuoyuyla paylaşacak.
Son 21 yıldır hayvancılık sektörünün rekabet gücünü artırmak için yürütülen çalışmaların da bu vesileyle kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor. Bakanlık, desteklemeler, kırsal kalkınma hibeleri, AR-GE faaliyetleri, regülasyon çalışmalarını bir arada yürütüyor. Sektöre son 21 yılda 312 milyar lira destek sağlandı. Yeni dönemde uygulanacak destekleme modelinin de yarın aktarılması planlanıyor.
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