Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası açıklanıyor!

Bakanlık, tarımsal üretimde belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Hayvancılık sektörü de hem üretici hem de tüketici yönüyle ele alınıyor.

Bu kapsamda, hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak yeni bir yol haritası hazırlandı. Yol haritasında, hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni tedbirler ve Islah Eylem Planı konularında yenilikler ilan edilecek. Ayrıca, anaç hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da duyurulacak.

Üreticiyi koruyacak ve tüketiciyi kollayacak bir yol haritası hazırlanması amacıyla yürütülen çalışmalarla kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir sektör hedeflendi.