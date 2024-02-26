Gram altında tarihi rekor geldi! Altın ve BIST 100’de yeni yükseliş mi geliyor? BIST 100 endeksi için o rakama dikkat

Altın ve Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde görülen hareketlilik yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Bilindiği üzere 9400 puan seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın ise 2.038 TL seviyelerine kadar yükselerek rekor tazeledi. Vatandaşlar ise söz konusu bu yükselişlerin kaynağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar…