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Gram altında tarihi rekor geldi! Altın ve BIST 100’de yeni yükseliş mi geliyor? BIST 100 endeksi için o rakama dikkat

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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Gram altında tarihi rekor geldi! Altın ve BIST 100’de yeni yükseliş mi geliyor? BIST 100 endeksi için o rakama dikkat

2024 yılının ilk aylarından itibaren altın ve borsa yatırımcıları oldukça hareketli bir süreç yaşıyor. Gram altın tarihi rekor tazelerken Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde yeni rekorların gelmesi bekleniyor. Peki BIST 100 ve altın fiyatlarında yeni hedef ne? İşte merak edilen detaylar…

Altın ve Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde görülen hareketlilik yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Bilindiği üzere 9400 puan seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın ise 2.038 TL seviyelerine kadar yükselerek rekor tazeledi. Vatandaşlar ise söz konusu bu yükselişlerin kaynağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ!

15 Şubat 2024 itibari ile ONS alın fiyatında yaşanan gerilemenin durması, yönünü yukarı çevirmesi ve beraberinde dolar kurunda yaşanan kademeli yükseliş gram altın fiyatlarının ülkemizde yükselmesine neden oluyor.

Altın fiyatlarında oluşan yükseliş beklentisi birçok yatırımcıyı üzerine çekmeye devam ediyor. Uzmanlar tarafında yapılan açıklamalara bakıldığında ise gram altının önümüzdeki süreçte 3 bin TL bandına kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

BORSADAKİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Borsa İstanbul'da ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama ile birlikte yönünü yukarı çevirmesi bekleniyor. Zira Bakan Şimşek Türkiye'nin gri listeden çıkmaya yakın olduğunu açıklamıştı. Bu durumun ile birlikte yabancı yatırımcıların artması ve yatırımların güçlenmesi bekleniyor.

BIST 100 endeksi için 9400 seviyesine dikkat çekildi. Geçtiğimiz Cuma günü BIST 100, 9416 puan seviyesi test edilmiş, lakin o seviyede tutunmayı başaramamıştı. Bilindiği üzere bu seviyeyi geçtiğimiz haftalarda defalarca denenmiş ama direnç kırılamamıştı. Uzmanlar ise bu seviyenin kırılması halinde sert alımların gelebileceğini ve ani yükselişlerin görülebileni açıkladı.

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