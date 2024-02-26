SGK kaydı olanlar karar çıktı! 12 ay faizsiz krediye ek 9.000 TL ölüm yardımı! Tek yapmanız gereken...

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İletişim sektöründe faaliyet gösteren çalışanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Artık Basın İlan Kurumu aracılığıyla borç para ve yardım alma hakkına sahip olacaklar. Bu kapsamda, basın mensupları, İletişim Başkanlığı çalışanları, sendika ve basın derneklerinde çalışanlar, belirlenen koşullar dahilinde bu destekten faydalanabilecekler. Bu adım, sektörde çalışanların maddi zorluklarla mücadele etmesine destek olmayı amaçlıyor.
Basın İlan Kurumu tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, borç para ve yardım alma imkanı genişletildi. Bundan böyle, basın mensuplarının yanı sıra İletişim Başkanlığı çalışanları ile sendika ve basın derneklerinde görev yapan kişiler de bu haktan yararlanabilecekler. Bu adım, iletişim sektöründe çalışanların maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve desteklemek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Basın İlan Kurumu Genel Kurul Kararı:
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul kararını duyurarak artış yapılmasını kararlaştırdı. Bu karar, belirli çalışan gruplarının maddi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.
Borç Para ve Yardım İmkanları:
Yapılacak yardımlar faizsiz olarak 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yeni tarife üzerinden dağıtılacak. Bu kapsamda, borç verilecek maksimum tutar 12 bin lira olarak belirlendi ve geri ödemeler faizsiz olarak 12 ayda eşit miktarda yapılacak. Borç almak isteyenler için müteselsil kefilin de bulunması gerekmektedir.
Muhtaçlık Yardımı:
Ayrıca, muhtaçlık yardımı yılda bir kez olmak üzere ve tutarı 6 bin lira olarak belirlendi. Bu yardım, belirli kriterlere göre muhtaç olduğu tespit edilen kişilere yapılmaktadır.
Ölüm Yardımı:
Ölen bir basın mensubunun eş ve çocuklarına ise 9 bin lira ölüm yardımı yapılacak. Bu yardım, acı bir kayıp yaşayan ailelere destek olmayı amaçlamaktadır.
Bu adımlar, basın çalışanlarının maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve zor durumlarında destek olmak amacıyla atılmış önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.
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