SGK kaydı olanlar karar çıktı! 12 ay faizsiz krediye ek 9.000 TL ölüm yardımı! Tek yapmanız gereken...

Ölüm Yardımı:

Ölen bir basın mensubunun eş ve çocuklarına ise 9 bin lira ölüm yardımı yapılacak. Bu yardım, acı bir kayıp yaşayan ailelere destek olmayı amaçlamaktadır.

Bu adımlar, basın çalışanlarının maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve zor durumlarında destek olmak amacıyla atılmış önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.