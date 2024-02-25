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Yüzde 25 kira artış oranı kalktı mı, kalkacak mı? Bakan Tunç açıkladı! Kira artış sınırı ne zamana kadar devam edecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2024
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Yüzde 25 kira artış oranı kalktı mı, kalkacak mı? Bakan Tunç açıkladı! Kira artış sınırı ne zamana kadar devam edecek?

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla uygulanan "yüzde 25 zam sınırı"nın 1 Temmuz'da sona ereceği belirtiliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, arabuluculuk uygulamasına olan başvuruların yüksek bir anlaşma oranıyla sonuçlandığını ifade etti. Peki yüzde 25 kira artışı kalktı mı, kalkacak mı?

Türkiye'de fahiş kira artışlarını kontrol altına almak üzere hayata geçirilen "yüzde 25 zam sınırı"nın 1 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı önemli açıklamalarda, arabuluculuk uygulamasının etkinliğine vurgu yaptı.

Kira Artışlarının Sınırlandırılması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programınaS katılan Bakan Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM'de yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu." dedi.

Arabuluculuk Uygulaması

Arabuluculuk sistemiyle evsahibi-kiracı anlaşmazlıklarına çözüm arandığını belirten Bakan Tunç, "Bu tartışmaları sona erdiren bir uygulama başlattık. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi.

Arabuluculuk Uygulamasının Detayları

Kira davalarında arabuluculuk konusuna değinen Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk uygulamasını başlattık. Kiracı ya da kiraya veren eğer hem kira miktarıyla ilgili hem de tahliyeyle ilgili bir dava açmak istiyorsa dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğunu getirdik.

Tüm Türkiye genelinde kira uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurular, 1 Eylül'den itibaren şu ana kadar 21 Şubat itibarıyla 129 bin 259. Arabulucuya başvurular olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. Bu 129 bin 259'dan 69 bin 239'u anlaşmayla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

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