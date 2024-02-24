Çalışma saati 40’a düşürülecek mi? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama

Bakan Vedat Işıkhan şunları söyledi: ''Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim.''

Konuşmaların sonunda Manisa Valisi Enver Ünlü, Bakan Işıkhan'a günün anısına hediye takdim etti. Ardından Bakan Işıkhan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde en çok kadın istihdam eden firmalara plaketlerini takdim etti. Daha sonra ise iş pozitif kadın standını gezdi.