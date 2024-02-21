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TÜİK merak edilen veriyi açıkladı! Şubat 2024 tüketici güven endeksi oranı kaç?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2024
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TÜİK merak edilen veriyi açıkladı! Şubat 2024 tüketici güven endeksi oranı kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Şubatta aylık bazda yüzde 1,3 azalan tüketici güven endeksi 79,3 oldu.

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