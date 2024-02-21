Kredi kartlarına sınırlama gelecek mi? İşte masadaki seçenekler

Aralık ayında kredi kartı harcamalarında bir yükselme olduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Karahan, "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına gitmesine rağmen son dönemde kredi kartı faizlerinde bir artış olmamıştı. Kredi faizleri yükselirken kredi kartı faizlerinin sabit kalması borçlanma yapmak isteyen vatandaşları kredi kartlarına yöneltti.

Peki kredi kartı faizleri yükselecek mi, kredi kartlarına taksit ve limit sınırlaması gelecek mi? Asgari ödeme tutarında bir artış olacak mı? Milliyet'in haberine göre uzmanlar konuyla ilgili değerlendirmede bulunurken, en çok hangi kalemlerde harcama yapıldığı ile ilgili detayları da aktardı.