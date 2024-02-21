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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Ticaret Bakanı Bolat'tan ihracatçılara yönelik yeni destek paketi müjdesi

Son dakika | Ticaret Bakanı Bolat'tan ihracatçılara yönelik yeni destek paketi müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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Son dakika | Ticaret Bakanı Bolat’tan ihracatçılara yönelik yeni destek paketi müjdesi

Son dakikah haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.

YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR
"Yeni destek programı ile ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik reeskont kredileri gibi yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlamış olacağız" diyen Bakan Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, yeşil dönüşüm kredi programı kapsamında firmaların kullanacağı finansmanın belli bir maliyet yükünü Ticaret Bakanlığı olarak karşılamayı planladıklarını söyledi.

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