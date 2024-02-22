Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? 2024 TCMB şubat ayı faiz kararı ne yönde bekleniyor?

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 40,6370'ten 41,1543'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,6 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 32,9 milyar dolara geriledi.