Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? 2024 TCMB şubat ayı faiz kararı ne yönde bekleniyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı faiz kararına ilişkin heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Ekonomiye dair güncel gelişmeleri titizlikle takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın politika faizi konusundaki tercihini merakla bekliyor. Mevduat faizi, dolar, altın ve borsa gibi piyasalarda faaliyet gösteren yatırımcılar, Para Politikası Kurulu'nun şubat ayında alacağı kararı önceden tahmin etmek için ekonomistlerin görüşlerine başvuruyor.
Şubat ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı için tarih arayışları hız kazanmaya başladı. Önceki ay, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizini beklentilere uygun şekilde 250 baz puanlık bir artışla yüzde 45'e yükseltmişti. Bu karar, ekonomik dengeleri koruma ve enflasyonla mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmişti. Şimdi ise gözler, Merkez Bankası'nın şubat ayındaki hamlesine çevrilmiş durumda, vatandaşlar faiz politikasındaki olası değişikliklere odaklanmış durumda.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ikinci faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0212 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 40,6370'ten 41,1543'e yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,6 milyar dolara çıktı.
Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 32,9 milyar dolara geriledi.
YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti. Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını açıkladı.
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- Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? 2024 TCMB şubat ayı faiz kararı ne yönde bekleniyor?
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