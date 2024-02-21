Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Yarış kızıştı! 15 bin TL’ye çıkardılar

Akbank'ın emekli maaşını taşıyanlara verdiği promosyon tutarı ise 12 bin 500 lira. Emekli olduğunuzda maaşınızı almak istediğiniz bankayı belirlemeniz gerekiyor. Vatandaşların tercih edeceği çok sayıda kamu ve özel banka seçeneği bulunuyor. Bankalar da emekli maaş promosyonlarını müşteri kapma yarışı olarak görüyor. Bu nedenle de farklı birçok seçenek sunuyor.