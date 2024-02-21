İşsiz kalana 24 bin TL’ye varan nakdi destek! İşten ayrılan meslek farkına göre çift maaş imkanına kavuşuyor

MESLEK VE SEKTÖR FARKI

Bu eğitim programları, özellikle bilişim ve imalat sektörlerindeki meslekler için altı ay, diğer sektörler için ise üç ay süreyle uygulanabiliyor. Ayrıca, 18-29 yaş arası gençler için siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda dokuz aya kadar eğitim imkanı sunuluyor.