İşsiz kalana 24 bin TL’ye varan nakdi destek! İşten ayrılan meslek farkına göre çift maaş imkanına kavuşuyor
İşsiz kalanlara devlet desteği ve nakdi yardımlar 24 bin 381 TL’ye kadar yükseldi. İşsiz kalanlar 15 bin 880 liraya varan işsizlik maaşı alabiliyorken İşbaşı eğitim programlarına katılarak da ek ayda 8 bin 501 lira daha kazanabiliyor. İşte merak edilen detaylar…
Türkiye'de işsiz kalan vatandaşlara yönelik devlet destekleri, nakdi yardım ve iş bulma imkanlarıyla ön plana çıkıyor. İşten ayrılan ve belirli şartları karşılayan bireyler, işsizlik maaşı almanın yanı sıra, İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılarak ek gelir elde edebiliyorlar.
İŞSİZLİK MAAŞI: KİMLER FAYDALANABİLİR?
Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre, İşsizlik maaşından faydalanabilmek için, işten ayrılmadan önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigorta primi yatırmış olmak gerekiyor. Bu süreye bağlı olarak, 180 ile 300 gün arasında işsizlik ödeneği alınabiliyor. Maaş miktarı, son dört aylık brüt maaşın yüzde 40'ı kadar olup, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI: EK GELİR KAPISI
İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılan işsiz vatandaşlar, işsizlik maaşlarına ek olarak günlük 326,97 lira kazanç sağlayabiliyor. Bu programlar sayesinde, aylık toplamda 8 bin 501 lira 22 kuruş ek gelir elde etmek mümkün.
MESLEK VE SEKTÖR FARKI
Bu eğitim programları, özellikle bilişim ve imalat sektörlerindeki meslekler için altı ay, diğer sektörler için ise üç ay süreyle uygulanabiliyor. Ayrıca, 18-29 yaş arası gençler için siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda dokuz aya kadar eğitim imkanı sunuluyor.
BAŞVURU SÜRECİ: NASIL YARARLANILIR?
İşsizlik ödeneği için, işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenler ise, bulundukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ya da Hizmet Merkezleri'ne başvurabilirler.
Bu destekler sayesinde, işsiz kalan vatandaşlar için hem maddi destek sağlanmakta hem de yeni iş fırsatları oluşturulmaktadır. Devletin sunduğu bu çifte destek, işsizlik dönemlerini verimli bir şekilde değerlendirme ve yeni bir kariyere adım atma fırsatı sunuyor.
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