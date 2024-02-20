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Türkiye’nin en geniş akıllı gönderi ağına sahip pudo, sektöründe kilometre taşı olan 1000. akıllı gönderi cihazını devreye aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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Türkiye’nin en geniş akıllı gönderi ağına sahip pudo, sektöründe kilometre taşı olan 1000. akıllı gönderi cihazını devreye aldı

Türkiye'nin en geniş akıllı gönderi ağına sahip pudo, teknoloji destekli, inovatif ve sürdürülebilir akıllı gönderi çözümleri ile e-ticaret sektörünün son dağıtım ağında sektöre yön vermeye devam ediyor. Şirket, 1000’in üzerindeki noktası ile kullanıcılara daha geniş bir hizmet ağı ve iş ortaklarına katma değerli servisler sunma vizyonunu taçlandırıyor.

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