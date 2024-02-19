Aylık 15.324,93 TL cebinize girecek! Faiz oranları irtifa aldı! Bankalar tek tek güncelledi

Mevcut ekonomik durum ve seçim dönemi yaklaşırken, politika faiz oranlarının kademeli olarak yüzde 40'ların üzerine çıkması bekleniyor. Bu artış, mevduat faiz oranlarını da doğrudan etkiliyor. Ekonomi yönetiminin gelecek haftaki faiz toplantısında faiz oranlarında bir artış yapması beklenirken, mevduat sahipleri için bu durum yüksek getiri fırsatları sunuyor. İşte bankaların faiz oranları ve örnek mevduat hesaplamaları...

400 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK KAZANCI NE KADAR?