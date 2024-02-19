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Aylık 15.324,93 TL cebinize girecek! Faiz oranları irtifa aldı! Bankalar tek tek güncelledi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2024
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Aylık 15.324,93 TL cebinize girecek! Faiz oranları irtifa aldı! Bankalar tek tek güncelledi

Son dönemlerde Türkiye'deki bankacılık sektörü, mevduat faiz oranlarını artırma eğiliminde. Bu artış özellikle politika faiz oranlarının yükselmesiyle paralel bir şekilde gerçekleşiyor. Günümüzde, bazı bankaların %47 gibi dikkat çekici yükseklikte faiz oranları sunduğu görülüyor. Mevduat sahipleri için, bankaların sunduğu faiz oranlarındaki bu artış önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Mevcut ekonomik durum ve seçim dönemi yaklaşırken, politika faiz oranlarının kademeli olarak yüzde 40'ların üzerine çıkması bekleniyor. Bu artış, mevduat faiz oranlarını da doğrudan etkiliyor. Ekonomi yönetiminin gelecek haftaki faiz toplantısında faiz oranlarında bir artış yapması beklenirken, mevduat sahipleri için bu durum yüksek getiri fırsatları sunuyor. İşte bankaların faiz oranları ve örnek mevduat hesaplamaları...

400 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK KAZANCI NE KADAR?

ING e-Turuncu Hesap:

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.991,78 TL
Vade Sonu Tutar: 414.991,78 TL

Alternatif Bank VOV Hesap:

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 15.658,08 TL
Vade Sonu Tutar: 415.658,08 TL

Anadolubank Renkli Hesap:

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 15.658,08 TL
Vade Sonu Tutar: 415.658,08 TL

Fibabanka Kiraz Hesap:

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 15.324,93 TL
Vade Sonu Tutar: 415.324,93 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası Marifetli Hesap:

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.991,78 TL
Vade Sonu Tutar: 414.991,78 TL

Akbank Vadeli Hesap TL:

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 14.658,63 TL
Vade Sonu Tutar: 414.658,63 TL

VakıfBank ARI Hesap:

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 14.325,48 TL
Vade Sonu Tutar: 414.325,48 TL


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