Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
2024 Şubat ayı, ekonominin odağında Merkez Bankası'nın faiz kararıyla belirginleşti. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleşecek olan ilk Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda, Şubat ayı faiz kararı belirlenecek. Ocak ayında gerçekleştirilen yılın ilk toplantısında haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltilmişti. Bu ay alınacak faiz kararında, enflasyon verilerinin de etkisi büyük önem taşıyor.
Piyasalarda, 2024 Şubat ayında Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. Geçen ay faiz artışıyla gündeme gelen Merkez Bankası, Şubat ayındaki kararıyla yine dikkatleri üzerine çekiyor. Bu karar, piyasalarda büyük önem arz ediyor. Peki şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
TCMB ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz toplantı tarihi belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) ikinci toplantısı, Fatih Karahan başkanlığında 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanacak.
MERKEZ BANKASI OCAK AYINDA FAİZİ ARTIRDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 25 Ocak tarihinde saat 14:00'te açıklandı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti.
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- Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
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