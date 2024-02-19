Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?

Piyasalarda, 2024 Şubat ayında Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. Geçen ay faiz artışıyla gündeme gelen Merkez Bankası, Şubat ayındaki kararıyla yine dikkatleri üzerine çekiyor. Bu karar, piyasalarda büyük önem arz ediyor. Peki şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?