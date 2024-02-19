Dış ticaret açığında büyük gerileme! 6 ayda yarıya düştü

İhracatta katma değer ve inovasyon odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürülen stratejilere dikkati çeken Bolat, söz konusu politikalarla Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Bolat, ihracatın geçen yıl küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen 255,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını hatırlatarak, dünya ihracatında Türkiye'nin payında artış eğiliminin devam ettiğini vurguladı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış ihracatın, küresel ihracattan yüzde 1,06 pay alarak rekor tazelediğine işaret eden Bolat, "2023 yılının ikinci yarısında ihracatımızda bir artış eğilimi yakalanmıştır. Temmuzda 19,8 milyar dolar olan aylık ihracatımız, aralıkta 23 milyara çıktı. Yıllıklandırılmış verilerde ihracattaki artış eğilimi daha belirgin şekilde gözleniyor. 2024 yılının ilk ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 256,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.