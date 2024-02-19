FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
Yatırımcılar heyecanla bekledikleri ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı için tarih araştırmalarına devam ediyorlar. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları, FED'in yıllık toplantı takvimini merakla bekliyorlardı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yıl içinde düzenleyeceği ikinci toplantının tarihini merakla bekliyorlar. FED'in Para Politikası Kurulu takvimiyle birlikte açıklanan faiz kararı toplantı tarihi, piyasalarda geniş çapta sorgulanıyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplantı takvimine göre şubat ayında FED toplantısı olmayacak. FED faiz toplantısı 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak. Mart ayı faiz kararı da 20 Mart tarihinde belli olacak.
OCAK AYINDA FAİZ NE OLDU?
ABD Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 5,50 olarak bıraktı. Faiz kararı oybirliğiyle alındı. Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor. FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor. Fed, ekonomistlerin ve piyasa gözlemcilerinin tahminlerine paralel olarak faiz artışlarına ara vermeye devam edeceğini açıkladı.
POWELL: ENFLASYON AŞAĞI GELDİ
Ekonomi iyi bir ilerleme gösterdi, enflasyon aşağı geldi. Enflasyonun izleyeceği patika belirsiz, ancak biz enflasyonu yüzde 2'ye döndürmeye tamamen bağlıyız. Geçtiğimiz 2 yılda para politikası ciddi şekilde sıkılaştı, politika faiz oranı sınırlayıcı bölgeye geldi. Hedefleri başarmaya yönelik riskler daha iyi bir dengeye geliyor. İş gücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor, istihdam artışları hala güçlü. İş gücü talebi hala arzı aşıyor.
FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?
Politika faiz oranımız büyük olasılıkla tepe noktada. Eğer ekonomi beklendiği gibi gelişir ise, faizleri bu yıl düşürebiliriz. Ancak ihtiyaç olur ise cari politika faizini daha uzun süre devam ettirmeye hazırız. Politika faizini çok erken veya çok geç azaltmak ekonomiyi istenmeyen şekilde daraltabilir. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz. Faizi indirmeden önce daha büyük güvene ihtiyaç duymaya devam ediyoruz. İyi verilere ve bu iyi verilerin devam etmesine ihtiyacımız var. Komite'deki neredeyse her üye bu yıl faizleri düşürmenin uygun olacağını düşünüyor. Çok hızlı ve çok erken hareket etmek iyi olmayabilir. Yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir şekilde ulaşmak için biraz daha güvence görmek istiyoruz. Ekonomi sağlıklı gider ise, istihdam güçlenir ise faiz indirilebilir.
FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ
📍19-20 Mart 2024,
📍30 Nisan-1 Mayıs 2024,
📍11-12 Haziran 2024,
📍30-31 Temmuz 2024,
📍17-18 Eylül 2024,
📍6-7 Kasım 2024
📍17-18 Aralık 2024
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...
- SED ödemeleri güncellendi! Zamlı destekler hesaplara yatacak! 5.330, 8.895 TL SED yardımı sorgulama ekranı e-Devlet
- AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuç ekranı
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2024 Diyanet dini günler
- 2024 Fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Fitre (Fıtır sadakası) ne zaman, kimlere verilir?
- Hıdırellez 2024 nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?
- 2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…