FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Politika faiz oranımız büyük olasılıkla tepe noktada. Eğer ekonomi beklendiği gibi gelişir ise, faizleri bu yıl düşürebiliriz. Ancak ihtiyaç olur ise cari politika faizini daha uzun süre devam ettirmeye hazırız. Politika faizini çok erken veya çok geç azaltmak ekonomiyi istenmeyen şekilde daraltabilir. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya vermeye devam edeceğiz. Faizi indirmeden önce daha büyük güvene ihtiyaç duymaya devam ediyoruz. İyi verilere ve bu iyi verilerin devam etmesine ihtiyacımız var. Komite'deki neredeyse her üye bu yıl faizleri düşürmenin uygun olacağını düşünüyor. Çok hızlı ve çok erken hareket etmek iyi olmayabilir. Yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir şekilde ulaşmak için biraz daha güvence görmek istiyoruz. Ekonomi sağlıklı gider ise, istihdam güçlenir ise faiz indirilebilir.