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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! Engelli atama müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! Engelli atama müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız" dedi.

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