Trilyonluk projede Türklere kapı açıldı! 21 iş anlaşması yapıldı











TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin turizm ve inşaat alanında Suudi Arabistan'la işbirliği yapabileceğini belirterek, "Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük projelerinden bazılarının inşaatı başladı. Biz bunun bir parçası olmak istiyoruz. Üçüncü ülkelerde de birlikte çalışabiliriz. Suudi Arabistan savunma sanayisini yerelleştirmeyi amaçlıyor. Birlikte tasarlayıp, üretim ve ihracat yapma projelerine de açığız" diye konuştu.

Şimşek, enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacaklarını, konvansiyonel para politikaları uygulayacaklarını belirtti. Şimşek, Türkiye'ye portföy yatırımlarının yerel seçimler sonrası artacağını ifade etti.