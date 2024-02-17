Evlilik kredisine başvuran ilk çiftin mutluluğu: Mobilyalarımızı istediğimiz gibi alabileceğiz

Kredi imkanının sunulacağı pilot illerin deprem illerinden seçilmesinin bölgedeki gençlere çok faydalı olacağını belirten Kılıç, "Açıkçası kredilerde faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde devletin bize faizsiz kredi imkanı sağlaması yuva kurmamıza çok yardımcı olacak. Eğer kredi bize çıkarsa bu destekle mobilyalarımızı istediğimiz gibi alacağız. Bize bu fırsatı sağlayan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" dedi.