Faturada isimi yazanlar hemen baksın! Tek şartla anında 3.450 TL para yardımı yapılacak
Devlet, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak elektrik ve doğal gaz faturaları için destek sağlıyor. Bu destek, "Fatura Desteği" programı adı altında yürütülüyor ve bu ailelerin enerji giderlerini düzenli olarak karşılıyor. Özellikle kış aylarında artan enerji maliyetlerine karşı ekonomik sıkıntı yaşayan aileler için önemli bir destek olan bu program, ailelere rahat bir nefes aldırıyor.
Fatura desteği programı, ihtiyaç sahibi ailelere belirli bir miktar ödeme yaparak enerji faturalarını karşılıyor. Bu miktar, ailenin içinde yaşayan birey sayısına göre hesaplanarak adil bir dağılım sağlanıyor. Bu sayede ailelerin enerji giderleri belirli bir süre boyunca devlet tarafından karşılanıyor ve ekonomik yükleri hafifletiliyor.
ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ VE ÖDEME MİKTARLARI
Elektrik fatura desteği, ihtiyaç sahibi ailelere hanede yaşayan kişi sayısına göre aylık olarak belirlenen miktarlarda yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü Elektrik Tüketim Desteği (ETD) programı kapsamında;
🔸1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 130,09 TL (75 kilovatsaat),
🔸3 kişilik muhtaç hanelere aylık 173,46 TL (100 kilovatsaat),
🔸4 kişilik muhtaç hanelere aylık 216,82 TL (125 kilovatsaat),
🔸5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 260,19 TL (150 kilovatsaat)
DOĞAL GAZ YARDIMI: YENİ MİKTARLAR VE BAŞVURU SÜRECİ
Kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik doğal gaz desteği de sağlanmaktadır. Bu destek miktarı 900-2.500 lira arasından 1.500-3.500 liraya yükseltilmiştir.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteği için başvurular, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak, gerekli kimlik doğrulama adımlarını takip eden adaylar başvurularını kolayca iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri, hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi olan kişiler, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek bu destekten yararlanabilirler.
Bu destekler özellikle kış aylarında ekonomik olarak zorlanan aileler için büyük bir yardım anlamına gelmektedir. Devletin sunduğu bu yardımlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşların enerji faturaları düzenli olarak karşılanmakta ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faturada isimi yazanlar hemen baksın! Tek şartla anında 3.450 TL para yardımı yapılacak
- %45-46-47 faiz oranları aldı başını gitti! Bankalara akın etti! İşte 250.000 TL'nin bir aylık kazancı...
- Ramazan Bayramı tarihi 2024 | Ramazan Bayramı ne zaman? Nisan ayının kaçında başlayıp, bitecek?
- Dul ve Yetim maaşı alanlar 3.000 TL ikramiye alacak mı? %75-50-25 hisselere göre kim ne kadar alacak? 2024 Nisan ayı itibarıyla...
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS (AYT-TYT-YDT) başvurusu nereden yapılır? İşte sınav tarihleri 2024
- Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!
- Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?
- MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç soru, kaç dakika? Sınavda hangi konular çıkacak?
- Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...
- Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları
- 5750-5900 gün EYT'siz sigorta girişi+prim yöntemi açığa çıktı! Erken emeklilikte yeni haber geldi
- MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr 2024 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı