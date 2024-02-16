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Faturada isimi yazanlar hemen baksın! Tek şartla anında 3.450 TL para yardımı yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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Faturada isimi yazanlar hemen baksın! Tek şartla anında 3.450 TL para yardımı yapılacak

Devlet, düşük gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak elektrik ve doğal gaz faturaları için destek sağlıyor. Bu destek, "Fatura Desteği" programı adı altında yürütülüyor ve bu ailelerin enerji giderlerini düzenli olarak karşılıyor. Özellikle kış aylarında artan enerji maliyetlerine karşı ekonomik sıkıntı yaşayan aileler için önemli bir destek olan bu program, ailelere rahat bir nefes aldırıyor.

Fatura desteği programı, ihtiyaç sahibi ailelere belirli bir miktar ödeme yaparak enerji faturalarını karşılıyor. Bu miktar, ailenin içinde yaşayan birey sayısına göre hesaplanarak adil bir dağılım sağlanıyor. Bu sayede ailelerin enerji giderleri belirli bir süre boyunca devlet tarafından karşılanıyor ve ekonomik yükleri hafifletiliyor.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ VE ÖDEME MİKTARLARI

Elektrik fatura desteği, ihtiyaç sahibi ailelere hanede yaşayan kişi sayısına göre aylık olarak belirlenen miktarlarda yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yürüttüğü Elektrik Tüketim Desteği (ETD) programı kapsamında;

🔸1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 130,09 TL (75 kilovatsaat),
🔸3 kişilik muhtaç hanelere aylık 173,46 TL (100 kilovatsaat),
🔸4 kişilik muhtaç hanelere aylık 216,82 TL (125 kilovatsaat),
🔸5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 260,19 TL (150 kilovatsaat)

DOĞAL GAZ YARDIMI: YENİ MİKTARLAR VE BAŞVURU SÜRECİ

Kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik doğal gaz desteği de sağlanmaktadır. Bu destek miktarı 900-2.500 lira arasından 1.500-3.500 liraya yükseltilmiştir.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği için başvurular, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak, gerekli kimlik doğrulama adımlarını takip eden adaylar başvurularını kolayca iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri, hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi olan kişiler, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek bu destekten yararlanabilirler.

Bu destekler özellikle kış aylarında ekonomik olarak zorlanan aileler için büyük bir yardım anlamına gelmektedir. Devletin sunduğu bu yardımlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşların enerji faturaları düzenli olarak karşılanmakta ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

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