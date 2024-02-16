Konut kredisinde hesaplar değişti! Uygun faizli konut kredisi destek paketi gelecek mi?

Yani bir konut almak için 1 milyon lira kredi çekmek isteyen bir tüketicinin geri ödemesi 10 yıl vade için 4 milyon 300 bin liraya denk geliyor. Bu kapsamda tüketiciler, daha düşük faiz oranı, daha uzun vade ve bankaların kredi vermek konusunda daha istekli olması beklentilerini iletirken; hükümetten yeni kampanya talepleri olduğunu ifade ediyorlar.