Borsa rekora doymuyor! Tüm zamanların günlük ve haftalık en yüksek kapanışı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazancıyla günü 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazancıyla günü 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.306,34 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,55 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,09 ile ticaret oldu.
Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Analistler, ABD'de açıklanan ÜFE verisiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri indirmek için acele etmeyeceği görüşlerinin tekrar öne çıkmasının küresel piyasalarda risk iştahını törpülediğini belirtti.
Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme, ABD'de, Avro Bölgesinde ve Almanya'da imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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