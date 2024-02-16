%45-46-47 faiz oranları aldı başını gitti! Bankalara akın etti! İşte 250.000 TL’nin bir aylık kazancı...

Vadeli mevduat faiz getirisi hesaplama işlemi, yatırılan ana paranın, bankanın sunduğu faiz oranı ve mevduatın vadesi gibi faktörler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Örneğin, 16 Şubat tarihindeki güncel vadeli mevduat faiz oranlarına göre, 250.000 TL için farklı vade seçeneklerinde elde edilecek faiz getirileri aşağıdaki gibi hesaplanabilir...