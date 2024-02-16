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%45-46-47 faiz oranları aldı başını gitti! Bankalara akın etti! İşte 250.000 TL'nin bir aylık kazancı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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%45-46-47 faiz oranları aldı başını gitti! Bankalara akın etti! İşte 250.000 TL’nin bir aylık kazancı...

Son zamanlarda bankalar arasındaki rekabet, vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranları üzerinden giderek artmaktadır. Yatırımcıları çekebilmek ve mevduatlarına daha fazla fon sağlayabilmek adına bankalar çeşitli kampanyalar ve yüksek faiz oranları sunmaktadır. Bu yolla müşterilerin dikkatini çekmeyi başaran bankalar, potansiyel yatırımcıları kendilerine çekmekte ve mevduatlarını artırmaktadır.

Vadeli mevduat faiz getirisi hesaplama işlemi, yatırılan ana paranın, bankanın sunduğu faiz oranı ve mevduatın vadesi gibi faktörler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Örneğin, 16 Şubat tarihindeki güncel vadeli mevduat faiz oranlarına göre, 250.000 TL için farklı vade seçeneklerinde elde edilecek faiz getirileri aşağıdaki gibi hesaplanabilir...

📌ING e-Turuncu Hesap

%45 Faiz Oranı
Net Kazanç: 9.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 259.369,86 TL

📌Alternatif Bank VOV Hesap

%47 Faiz Oranı
Net Kazanç: 9.786,3 TL
Vade Sonu Tutar: 259.786,3 TL

📌Anadolubank Renkli Hesap

%47 Faiz Oranı
Net Kazanç: 9.786,3 TL
Vade Sonu Tutar: 259.786,3 TL

📌Fibabanka Kiraz Hesap

%46 Faiz Oranı
Net Kazanç: 9.578,08 TL
Vade Sonu Tutar: 259.578,08 TL

📌ON ON Plus

%46 Faiz Oranı
Net Kazanç: 9.578,08 TL
Vade Sonu Tutar: 259.578,08 TL

📌TEB - Türk Ekonomi Bankası

%45 Faiz Oranı
Net Kazanç: 9.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 259.369,86 TL

📌Odea Yeni Vadeli Mevduat Hesap

%45 Faiz Oranı
Net Kazanç: 9.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 259.369,86 TL

📌DenizBank E-Mevduat

%44 Faiz Oranı
Net Kazanç: 9.161,64 TL
Vade Sonu Tutar: 259.161,64 TL

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

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