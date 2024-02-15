Merkez Bankası’nın güncel rezerv miktarı belli oldu! O sınırın üstünde...

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 73,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 17,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 50,2 milyar dolara geriledi.