Küresel piyasalarda son durum ne? ABD’li çip üreticisi Nvidia Amazon’un ardından Google’ı da solladı! 2 trilyon dolara yaklaştı...

Goolsbee, bir aylık Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) beklenilenden daha yüksek çıktığında heyecanlanmamak gerektiğini belirterek, "3, 6 ya da 12 aylık dilimlere bakarsanız enflasyonun düşmekte olduğu çok açıktır." dedi.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr da beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in enflasyon hedefine dönüş yolunun "engebeli" olabileceğinin bir hatırlatıcısı olduğunu belirtti.

Barr, yüzde 2'lik enflasyon hedefine giden yolda bulunduklarından emin olduklarını, ancak faiz indirimine başlamadan önce iyi verilerin gelmeye devam ettiğini görmelerinin gerektiğini vurguladı.

Ülkede enflasyonun tahminleri aşmasının ardından yüzde 4,34 seviyesine kadar çıkarak 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,24 seviyesine geriledi.