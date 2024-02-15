Borsada rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı...

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasına karşın açıklanan perakende satışlar verisinin ardından bankanın faiz indirimlerine yılın ikinci çeyreğinde başlayabileceğine yönelik öngörülerin de güç kazanmaya başladığını söyledi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 seviyesinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.